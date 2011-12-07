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Жительница Нижнекамска написала стих за 15 минут

Благодаря этому женщина стала победителем литературного фестиваля.
Представительница Нижнекамска Гуляндам Галиева стала победителем литературного фестиваля «Тылсымлы каләм - Волшебное перо», сообщает официальный сайт Нижнекамского муниципального района. Фестиваль проходил в Н. Челнах. Одной из задач, поставленных перед конкурсантами, была сочинить два четверостишия на определенную тему. Жительница Нижнекамска справилась с этим за 15 минут и стала победителем. Стихами она увлекается с детства и уже составила два сборника.
КВ
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