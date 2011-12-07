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Благодаря пожарным извещателям от трагедий спаслись 103 татарстанца

Всего с 2016-го в Татарстане зафиксировано 49 случаев срабатывания пожарных извещателей.

Заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин рассказал, что за пять лет благодаря пожарным извещателям спаслись из огня 103 татарстанца.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» он напомнил о случае, произошедшем в Алексеевском районе. Тогда 14-летний юноша, услышав звук сигнализации, спас из огня троих братишек.

Он добавил, что также трагедии удалось избежать 103 жителям республики, у которых были установлены пожарные извещатели. Среди них были 43 ребенка. Всего с 2016-го в Татарстане зафиксировано 49 случаев срабатывания пожарных извещателей. 

КВ
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