Фасады музыкальной и театральных школ автограда обрели «говорящие» образы

После проделанного в этом году капремонта мэр Автограда Наиль Магдеев посетил детскую музыкальную школы им. С. Сайдашева и школу театрального искусства. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Сообщается, что дизайнеры оформили фасады объектов культуры в разных стилях. Так, на здании детской музыкальной школы № 6 появились светящиеся силуэты скрипичного ключа и виолончели. В самом же помещении полностью заменили коммуникации, перестелили пол, поменяли окна и двери.

Также «говорящий» образ получил фасад школы театрального искусства, работающей с 1994 года. На ней изобразили театральные маски на фоне разноцветных авангардных квадратов. Кроме того, в здании были проведены ремонтные работы от обновления инженерных коммуникаций до дизайна стен.