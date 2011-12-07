На бирже труда тишина и спокойствие

КИРОВСКИЙ ЦЕНТР. В 14 часов в небольшом зале этого центра почти пусто. На входе у посетителей сотрудники измеряют температуру и записывают в журнал. Тут же за столом принимает специалист, которая поясняет, что теперь гражданам не нужно спешить сюда ни свет ни заря, занимать очередь, толкаться и нервничать. Нужно зарегистрироваться на сайте «Работа в России», госуслуг или своего отделения центра занятости по месту жительства. Но граждане, не владеющие компьютерной грамотностью, могут обратиться сюда, как раньше, лично.

Три человека около стендов согласились ответить на мои вопросы: «Давно ли встали на учет?», «Какие вакансии интересуют?». Молодой интеллигентный мужчина лет 30 — 35 пояснил, что на учет в качестве безработного встал четыре месяца назад. Сначала зарегистрировался на сайте по поиску и предложению работы в России, что очень удобно, не надо тратить драгоценное время на походы в центр занятости.

— Но я хочу сделать карьеру и буду искать работу по специальности столько, сколько понадобится, — спокойно пояснил собеседник. — Мне несколько раз звонили, предлагали разные вакансии, но подходящих среди них нет. Сегодня пришел за справкой о том, что я безработный.

Девушка лет 20 призналась, что долго не могла решить, в какой сфере ей искать работу. Для начала тоже прошла регистрацию на сайте по поиску работы. А отец, с которым она пришла потом сюда, посоветовал дочери пойти на курсы операторов ЭВМ. Девушка согласилась. Судя по объявлениям, эта специальность сейчас востребована.

А вот что рассказала женщина лет 60:

— Я была вынуждена долгое время ухаживать за больной матерью. Когда ее не стало, появилось много свободного времени. Для начала решила записаться на компьютерные курсы. Но из-за пандемии коронавирусной инфекции в нынешнем году эти занятия, как и курсы по переобучению пенсионеров, не проводятся. Мне посоветовали обратиться в январе. Возможно, для людей пожилого возраста откроют курсы по подготовке оператора котельной, ЭВМ и охранников. Занятия бесплатные. Почему не поучиться? Сюда пришла на прием лично, живу рядом.

МОСКОВСКИЙ. В 14.50 в просторном зале этого центра занятости пусто. Но пока миловидная женщина измеряла мне температуру, появились соискатели вакансий.

— Ищу работу электрика или водителя, — говорит мужчина 67 лет. — Пришел лично, поскольку компьютером не владею. В зале вон полно распечатанных вакансий, посмотрю. Пенсия неплохая, но сидеть дома надоело. Думаю, эту работу найду без проблем.

Мужчина 35 лет признается, что у него инвалидность. Он программист, на учет в центр встал недавно, сразу пошли звонки специалистов, которые предлагают вакансии. Но у мужчины условие: хочет найти работу недалеко от дома. Он зарегистрировался на сайте госуслуг. «Очень удобно! Раньше здесь были многолюдные очереди», — говорит соискатель.

36-летняя женщина работала у частника на складе без официального оформления. На учет по безработице встала месяц назад. Сейчас ищет вакансию заведующей складом. Пока то, что предлагают, ей не нравится. Либо зарплата маленькая, либо далеко от дома. «Жаль, что работала без трудовой, — признается она. — Начальник просто пришел и сказал, что увольняет меня по сокращению штатов. А тем, кто работает официально, в таких случаях полагаются выплаты. Поэтому теперь хочу работать только официально».

Женщину 65 лет записали на прием на сайте госуслуг дети. По ее словам, она хотела записаться на курсы сестринского дела. Но узнала, что на этот курс принимают только с медицинским образованием.

ВЫВОД. Приятно удивило, что в центрах занятости в это беспокойное «ковидное» время с возросшим числом безработных нет очередей. Специалисты четко ответили на все мои вопросы. По их словам, сейчас центры занятости предлагают очень большой перечень рабочих профессий с профессиональным обучением и переобучением граждан. Среди них: оператор ЭВМ, котельной, кондитер, повар, парикмахер, тракторист, охранник, водитель, наладчик станков, слесарь, электромонтер. Обучение бесплатное. Не забыли и пенсионеров. Они могут прийти сюда в январе 2021 года, чтобы записаться на обучение.

Кстати

По данным городского центра занятости, сейчас в Казани зарегистрировано 33 тысячи безработных. Вакансий на рынке труда вдвое меньше. В октябре удалось трудоустроить 10 тысяч человек.

Автор: Илюся ГАЗИЗОВА