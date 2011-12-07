Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

На завершение строительства проблемных домов Татарстана будет направлено около 9 млрд рублей

Директор ППК «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» Константин Тимофеев посетил стройплощадку одного из долгостроев в республике.

Посетив место стройки проблемного ЖК «МЧС», Константин Тимофеев сообщил, что Татарстан получит около 9 млрд рублей федеральных средств для завершения проблемных объектов.

Директор фонда пояснил, что регионы страны делятся на разные зоны, в зависимости от соотношения запроса для завершения проектов федеральных средств и готовности вкладывать деньги из местных бюджетов. Татарстан находится в «зеленой зоне», вкладывая 70% республиканских средств на возведение долгостроев.

КВ
Лента новостей