На завершение строительства проблемных домов Татарстана будет направлено около 9 млрд рублей

Посетив место стройки проблемного ЖК «МЧС», Константин Тимофеев сообщил, что Татарстан получит около 9 млрд рублей федеральных средств для завершения проблемных объектов.

Директор фонда пояснил, что регионы страны делятся на разные зоны, в зависимости от соотношения запроса для завершения проектов федеральных средств и готовности вкладывать деньги из местных бюджетов. Татарстан находится в «зеленой зоне», вкладывая 70% республиканских средств на возведение долгостроев.