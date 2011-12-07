Ноябрь залихорадило от тепла к морозу

О погоде переходного к зиме периода рассказывает наш постоянный консультант — заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Сместившийся с севера антициклон также продолжил выносить к Татарстану сильное похолодание. От этого дыхания Арктики к 17 — 19 ноября стало уже аномально холодно. По территории Татарстана минимальные температуры воздуха опускались до 13 — 18, в южных районах аж до 19 — 24 гр. мороза! Казань оказалась как бы в островке более теплого воздуха. Тем не менее минимальные температуры оказались около 10 гр. мороза, днем было не выше 7 гр. со знаком минус. И эти показатели для ноября на 6 гр. ниже нормы! Такие аномалии в иные годы в предзимнем ноябре случаются.

А вот с осадками интересно — в течение первой и второй декад ноября на территории Татарстана отмечался крайний дефицит осадков. По Казани выпало лишь 20% нормы. По всем районам Татарстана 20 ноября снежный покров отмечался высотой всего 1 — 7 см, в Елабуге и Чистополе снега совсем не было. Обычно в конце второй декады ноября по климату более половины площади республики уже покрыто снегом высотой до 11 см.

С начала этой недели погода в республике начала формироваться под влиянием облачной системы северных циклонов, пошел долгожданный снег, местами можно наблюдать и метели. Температура воздуха варьируется ночью в значениях от 2 до 9 гр. мороза, днем максимальная температура воздуха местами приближается к нулю. До конца текущей недели временами ожидается снег, не исключены слабые метели. Температурный фон существенно не изменится: ночью 5 — 10, днем 1 — 6 гр. мороза. Преобладание отрицательной температуры послужит тому, что выпавший в эти дни снег все-таки останется лежать, и произойдет это в сроки, соответствующие средним климатическим.

В преддверии декабря и все народные приметы говорят о предстоящей зиме.

Примечали, что с 26 ноября — дня Иоанна Златоуста — вся растительная жизнь замирает, всякая зябь останавливается в росте.

28 ноября отмечается Гурьев день. Говорили: «Гурьян дальше зиму продолжает». И отмечали: «Уж коли ляжет на Гурия снег, так лежать ему до половодья».

Православные 29 ноября почитают память святого апостола и евангелиста Левия Матфея. В народе говорили: «На Матвея и зима потеет», ибо замечено было, что зачастую в этот день наблюдаются оттепели. Но чем сильнее теплело, тем суровее ожидалась наступающая зима. Также запомнилось, что 29 ноября обычно дует сильный порывистый ветер. Из-за этого день Матвея именовали Ветродуем.

Крестьяне примечали, что по погоде в Матвеев день можно определить, какой окажется зима. Например, если будет холодно, то и зима ожидается морозной. Сильный ветер на Матвея обещал вьюжную зиму. Если же дождик пойдет, то ждали теплую сырую зиму. Считали, что сильный ветер может стихнуть, если кинуть горсть крупы в его направлении. Выпавший на Матвея снег, по народным наблюдениям, как и выпавший на Гурия, не тает до самого половодья.

Так что по погоде Гурьева и Матвеева дней можно проверить, работают ли народные приметы, предсказывающие зимнюю погоду.