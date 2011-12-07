Татарстанцы смогут увидеть встречу Юпитера и Сатурна

Татарстанцы смогут наблюдать сближение Юпитера и Сатурна, сообщил доцент кафедры астрономии и космической геодезии Института физики КФУ Ренат Загретдинов ИА «Татар-информ».

«Если смотреть невооруженным глазом, то можно посоветовать выбрать красивое место, где есть какие-то архитектурные или природные очертания и открытый горизонт», — заметил ученый.

Увидеть подобное явление можно будет из любой точки республики. Единственное условие — должна быть ясная погода.

«Научной составляющей здесь практически нет. Это просто красивое природно-астрономическое явление, которое очень интересно наблюдать и размышлять, как же устроена Вселенная, как движутся звезды и планеты», — пояснил астрофизик.

Сближение планет произойдет 21 декабря. Данное явление произойдет впервые с марта 1226 года.