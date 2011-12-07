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Трущин назвал самые пожароопасные районы Татарстана

Всего спикер назвал 16 районов республики, в которых увеличился рост гибели людей на пожарах.

Заместитель главного госинспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин назвал самые пожароопасные районы Татарстана.

Всего спикер назвал 16 районов республики, в которых увеличился рост гибели людей на пожарах. Речь идет об Актанышском, Алексеевском, Альметьевском, Бавлинском, Высокогорском, Елабужском, Заинском, Зеленодольском, Менделеевском, Новошешминском, Нурлатском, Рыбно-Слабодском, Тетюшском, Тукаевском и Чистопольском районах, а также в Набережных Челнах.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что благодаря пожарным извещателям от трагедий спаслись 103 татарстанца. Всего с 2016-го в Татарстане зафиксировано 49 случаев их сработки. 

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