Заместитель главного госинспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин назвал самые пожароопасные районы Татарстана.

Всего спикер назвал 16 районов республики, в которых увеличился рост гибели людей на пожарах. Речь идет об Актанышском, Алексеевском, Альметьевском, Бавлинском, Высокогорском, Елабужском, Заинском, Зеленодольском, Менделеевском, Новошешминском, Нурлатском, Рыбно-Слабодском, Тетюшском, Тукаевском и Чистопольском районах, а также в Набережных Челнах.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что благодаря пожарным извещателям от трагедий спаслись 103 татарстанца. Всего с 2016-го в Татарстане зафиксировано 49 случаев их сработки.