Волонтёры акции «Мы вместе» за месяц выполнили около 100 заявок по доставке продуктов и лекарств

После возобновления акции «Мы вместе» ее волонтёры выполнили около 100 заявок по доставке продуктов и лекарств от татарстанцев, находящихся на самоизоляции. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Руководитель штаба «Мы вместе» Анна Макарова рассказала, что в доставке продуктов по всей республике задействовано порядка двухсот–трехсот человек. С 26 октября по настоящий день волонтеры успели выполнить сотни заявок. Кроме того, в поликлиниках и стационарах помощь персоналу оказывают около 2 тыс. студентов медучреждений.

Управляющая отметила, что в системе работают и автоволонтеры – добровольцы с собственным автомобилем, которые отвозят врачей на вызовы по мере необходимости. Отмечается, что именно их сейчас не хватает больше всего. По ее словам, какого-то конкретного графика не существует, можно помогать в свободное от работы и учебы время.

Для того чтобы стать автоволонтером, нужно зарегистрироваться на сайте Добро.ру или мывместе2020, указать контактные данные и поставить отметку «есть собственный автомобиль».