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Замглавы здравоохранения РТ Владимир Жаворонков рассказал, как отличить врачей от мошенников, которые проникают в дом к пациентам под их видом.
На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник Управления здравоохранения Казани объяснил, чтобы не стать жертвой мошенников, которые представляются медиками, необходимо связаться с работниками поликлиники по месту жительства и уточнить, выходил ли по данному адресу специалист. «Такой верификации вполне достаточно», — отметил он.