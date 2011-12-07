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Жаворонков рассказал, как отличить врачей от мошенников, которые проникают в дом к пациентам

Необходимо связаться с работниками поликлиники по месту жительства и уточнить, выходил ли по данному адресу специалист.

Замглавы здравоохранения РТ Владимир Жаворонков рассказал, как отличить врачей от мошенников, которые проникают в дом к пациентам под их видом.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник Управления здравоохранения Казани объяснил, чтобы не стать жертвой мошенников, которые представляются медиками, необходимо связаться с работниками поликлиники по месту жительства и уточнить, выходил ли по данному адресу специалист. «Такой верификации вполне достаточно», — отметил он. 

КВ
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