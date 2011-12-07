Для выхода в финал «Лидеров России» участники должны будут реализовать социальный проект

Чтобы попасть в финал, участники конкурса «Лидеры России» должны придумать и реализовать в своем регионе социально значимый проект. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы администрации Президента РФ Сергея Кириенко.«Условием пропуска в финал будет требование, что каждый из полуфиналистов должен будет за это время выбрать и сам реализовать какое-то социально значимое действие на территории своего региона», — заявил он на брифинге.По его словам, в реализации проекта участникам будут помогать Ассоциация волонтерских центров, региональные общественные палаты и Фонд президентских грантов.Кириенко отметил, что при участии в конкурсе «нельзя откупаться деньгами». «То есть мы не проводим конкурс на то, у кого больше денег, кому не жалко их потратить. Хотя, если это требуется, в том числе и деньги привлечь для решения проблемы, отлично, но это не меряется размером денег», — пояснил он.Другим одним условием является организация команды. А для тех, кто реализует очень хороший проект, но по остальным критериям не пройдет в финал, наблюдательный совет конкурса предусмотрит призы и систему поддержки, добавил спикер.В полуфинал конкурса вышли около 3,3 тыс. человек, в финал выйдут 300 участников.Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан стал четвертым среди регионов Приволжского федерального округа по числу заявок, поданных на конкурс «Лидеры России» в этом году.