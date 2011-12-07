Главное для учителя - не навредить здоровью детей

Впервые в истории конкурса Татарстан стал первым среди более чем сорока регионов РФ. Наш корреспондент встретилась с лидером этого необычного учительского конкурса. О детях и здоровьеДилбар Абриковна, учитель первой категории, педагог с 24-летним стажем, работает в школе №98 пятый год и пользуется заслуженным авторитетом и уважением не только среди своего коллектива, но и среди учеников. Первый вопрос, который мы задали педагогу, был, конечно, о том, как же учитель может поддерживать здоровье учеников.- Так как я в первую очередь учитель русского языка и литературы, то через все темы по своему предмету красной нитью провожу пропаганду здорового образа жизни. Мы пишем сочинения и эссе о необходимости и важности сохранения здоровья, проводим дебаты со старшеклассниками о культуре здоровья, - отвечает Дилбар Абриковна. - Вся наша школа - это центр здоровья во главе с директором Азитом Талиповичем Замалдиновым. Мы проводим для учеников и педагогов «День здоровья». В школе есть две волейбольные команды, команда по мини-футболу, в которых тренируются и принимают самое активное участие наши педагоги. Еще победитель конкурса добавила, что среда для учителей этой школы - спортивный день. Они активно посещают спортзал, где тренируются и общаются. А их ученики, глядя на своих наставников, активно участвуют в различных спортивных состязаниях. Например, в районных и городских соревнованиях по футболу «Кожаный мяч», по баскетболу и бадминтону. Свое отношение к здоровью Дилбар Абриковна описала в собственных стихотворных строчках: Стараюсь интересным и полезнымЯ сделать каждый свой урок.Но главное - не навреди здоровью,Вот личный и профессиональный мой зарок!- Дети же мне как родные. А каждой матери хочется, чтобы у ребенка не было проблем со здоровьем, - признается учитель.О конкурсе- Я только сейчас начала осознавать всю ответственность от произошедшего со мной, - говорит Дилбар Абриковна. - Сейчас вопрос о здоровье подрастающего поколения стоит очень остро. Этот конкурс появился в 2010 году, его девиз: «Мы - за культуру здоровья!» Каждый учитель должен был показать свое понимание данного высказывания, демонстрируя фрагменты своих уроков и самопрезентацию. В этом году на конкурс нужно было снять видеоролик-самопрезентацию «Я - учитель здоровья».- Что было в вашем ролике?- Я не делала отчет о проделанной работе и не рапортовала о своих достижениях, - продолжает учитель. - Просто размышляла и задавалась вопросом: «Для чего живу, что важно, без чего не могу обойтись? Почему выбрала профессию педагога, который выпускает в жизнь полноценное, здоровое поколение? Ярко и красочно аргументировала на примере фрагментов своих уроков, что значит быть в наше время учителем здоровья. В итоге наш ролик побил все рекорды. Мы были очень счастливы!Для участия во всероссийском конкурсе мы проходили два заочных тура - районный и республиканский. На районном этапе я заняла первое место. Среди 78 участников республиканского тура стала абсолютным победителем, и моя кандидатура была рекомендована для участия во всероссийском этапе. Тем не менее победа для нас стала полной неожиданностью.- А как проходил всероссийский этап конкурса?- Урок в незнакомом классе и самопрезентацию нужно было красиво преподнести. А конспект урока - методически верно оформить. Самым загадочным заданием для всех оказалась импровизация на тему «Культура здоровья». До нее дошли только десять финалистов, и это был действительно кот в мешке. Нам на выбор дали первые строчки из песен, и мы должны были сымпровизировать на одну из предоставленных тематик, не забыв упомянуть о важности здоровьесбережения. Я импровизировала на строчку из всем известной песни «Родительский дом»: «Поклонись до земли своей матери...» Главная цель импровизации - задействовать весь зал, суметь привлечь всеобщее внимание, чтобы зал вместе с тобой пел, танцевал. У меня это получилось!- Будет ли этот конкурс проводиться в Казани?- Вполне возможно. На проведение десятого, юбилейного конкурса «Учитель здоровья России» заявились три города, среди которых и Казань. КстатиВсероссийский конкурс «Учитель здоровья России - 2018» направлен на повышение компетентности педагогов в области культуры здоровья школьников, внедрение здоровьесберегающих технологий, совершенствование инновационной деятельности и повышение качества образования на основе улучшения физического, социального и духовного здоровья подрастающего поколения.