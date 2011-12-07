К кому приходит Дед Мороз в погонах?

Акция «Полицейский Дед Мороз» стартовала 20 декабря и продлится до 15 января 2019 года. В течение этого времени сотрудники правоохранительных органов в костюмах Деда Мороза и Снегурочки посещают неблагополучные семьи, детские дома, учреждения социальной защиты несовершеннолетних. Дети получают сладкие подарки и продуктовые пакеты, а также вещи и игрушки, собранные сотрудниками полиции. Для ребят проводятся праздничные концерты и спектакли. В общей сложности за время проведения акции Дед Мороз в погонах посетил около 40 тысяч семей.Лариса Осипова отметила постоянное снижение детской и подростковой преступности в Татарстане в течение последних 10 лет. В 2018 году в республике несовершеннолетние совершили 721 преступление, из них 438 - кражи, 69 - грабежи, 38 - вымогательства. Совместно с органами здравоохранения, образования и соцзащиты в этом году были выявлены и поставлены на учет 3187 неблагополучных семей.Одно из приоритетных направлений работы полицейских - борьба с алкоголизацией младшего поколения. Полицейские выявили и пресекли 329 преступлений, связанных с продажей алкоголя детям и подросткам. Одним из наиболее суровых наказаний для малолетних нарушителей может стать помещение в центр временного содержания несовершеннолетних преступников. В этом учреждении с детьми работают воспитатели и психологи.