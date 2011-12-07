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Казанские полицейские в ходе рейда изъяли 100 хвойных деревьев

Начиная с 20 декабря выявлено 33 правонарушения.
В Казани полицейские вышли в рейд в Приволжском районе с целью выявления недобросовестных продавцов елей, сообщает Пресс-служба УМВД России по г. Казани. В ходе операции в торговой точке были выявлены нарушения административного законодательства и изъято порядка 100 хвойных деревьев. Начиная с 20 декабря в городе выявлено 33 правонарушения. Напомним, что операция «Ель» продлится до 31 декабря.
КВ
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