Казанские полицейские в ходе рейда изъяли 100 хвойных деревьев

В Казани полицейские вышли в рейд в Приволжском районе с целью выявления недобросовестных продавцов елей, сообщает Пресс-служба УМВД России по г. Казани. В ходе операции в торговой точке были выявлены нарушения административного законодательства и изъято порядка 100 хвойных деревьев. Начиная с 20 декабря в городе выявлено 33 правонарушения. Напомним, что операция «Ель» продлится до 31 декабря.