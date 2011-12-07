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Казанские полицейские задержали двух граждан, находившихся в федеральном розыске

Оба мужчины ранее были судимы.
В конце прошлой недели полицейские задержали в Казани двух мужчин, находившихся в федеральном розыске, сообщает пресс-служба МВД по РТ. 21 декабря был задержан 39-летний безработный, который разыскивался за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ. А 22 декабря в одном из магазинов удалось задержать ранее судимого 34-летнего мужчину, который разыскивался за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.
КВ
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