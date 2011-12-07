На президентскую елку приглашен победитель чемпионата «Абилимпикс»

Артур Фикляев - один из счастливчиков, который за особые достижения приглашен на республиканскую елку. В этом году он стал победителем IV национального чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в компетенции «Ресторанный сервис». Артур учится в лицее №78 «Фарватер» при реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнечный» МТЗ и СЗ РТ. К соревнованиям мальчика подготовила педагог дополнительного образования Кавсария Кузьмичева, преподающая в лицее технологию. Она и представила нам своего способного ученика.- В начале октября 2018 года руководство РЦ «Солнечный» организовало для учащихся старших классов экскурсию в Казанский торгово-экономический техникум в рамках профориентации, - рассказывает педагог. - Ребята очень заинтересовались различными компетенциями, в частности, ресторанным сервисом. Их интерес к этому предмету я продолжала развивать и на своих уроках. С теми, кто наиболее серьезно отнесся к этой компетенции, организовала дополнительные занятия. Как первоначальный итог работы Кавсарии Кузьмичевой - отборочный тур чемпионата «Абилимпикс - юниор» на базе РЦ «Солнечный». В нем участвовали пять учеников. Первое место занял Артур Фикляев. Он и стал главным претендентом на участие в IV национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве. - Я горжусь тем, что смогла подготовить призера такого значимого чемпионата, - говорит Кавсария Галиахматовна. - Артур очень старательный, целеустремленный человек. Несмотря на волнение, непривычную для него обстановку, большое скопление участников, он смог сконцентрироваться и достойно выполнить задания по своей компетенции. По количеству призовых мест в этом чемпионате Татарстан занял третье место. В этой копилке есть и серебряная медаль ученика 9-го класса лицея №78 «Фарватер» Артура Фикляева.