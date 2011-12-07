Новогодняя история в открытках

Каких только сюжетов нет на маленьких цветных кусочках картона - ими наш почтовый ящик был переполнен в конце декабря! Мама их систематизировала по темам изображения. Вот на открытках Спасская башня Кремля - куранты возвещают наступление нового года в Москве. Рядом с кремлевской башней то заснеженная ель, то взмывающая вверх ракета, то хоровод снежинок, то крупным планом рубиновые звезды, то развевающийся рядом с башней флаг СССР. А вот и только что построенный Дворец съездов рядом с древней башней. Значит, это начало 60-х годов. Смотрю на обороте, нет, 1975 год, и поздравляют меня друзья по турпоходу из далекого Барнаула. Ведь это было так естественно - собраться на одном союзном маршруте людям из разных республик и городов нашей страны и петь одни песни у костра. По открыткам можно судить, как мы одевались и чем занимались в каникулы. Вот мальчик с девочкой наряжают елку. Из-под шортиков у мальчика виднеются резинки, которые поддерживали чулки: колготок еще не было. Мы все - и мальчики, и девочки - носили под майкой лифчик на пуговках с пришитыми резинками, к которым пристегивались чулочки. А вот и наша зимняя одежда: валенки, шапка-ушанка, драповые пальтишки. Зато мы с первым мокрым снегом высыпали на улицу лепить снежных баб, катались с горок на санках, осваивали лыжи с ремешками-креплениями, играли в снежки и приходили домой с головы до ног в ледяных сосульках. Всю одежду сушили у печки, а позже на батареях.На открытке с надписью «С Новым годом!» изображено, как бодро шествует целая компания снеговиков, на другой - снежная баба в компании с Дедом Морозом и мальчиком - новым годом. А вот и то, чем мы гордились с 1957 года, - полет в космос нашего первого спутника, потом вернувшиеся с орбиты собаки Белка и Стрелка и наконец Гагарин! Сколько открыток на эту тему! То летящий в ракете мальчик-новый год, то Дед Мороз, то один космонавт в ярком комбинезоне на фоне звездного неба, то целых три вокруг звездной елочки. Все наши достижения отражались в открытках - и атомный ледокол, и построенные новые кварталы домов. В 60-е годы произошел всплеск строительства хрущевок, и поэтому главным героем на открытках стал рабочий на фоне строительного крана. Появились первые телевизоры, у их счастливых обладателей собирались смотреть передачи все соседи. Ходили мы любоваться и фигурным катанием. Наверное, об этом и открытки, где лесные обитатели дружно смотрят на экран пристроенного на пеньке телевизора. За игрой наших прославленных хоккеистов мы следили уже по собственному телевизору, а их спортивные победы, конечно же, отразили и новогодние открытки. Но не только народные достижения изображались на маленьких шедеврах. Новый год - домашний праздник, а это значит, для создания неповторимой атмосферы волшебной ночи не мешает и свечи декоративные зажечь. На открытках можно найти массу примеров, как сделать новогодний букет: со свечой, серпантином, шишечками. На столе шампанское - и этот непременный атрибут Нового года тоже нашел свое место на открытках. А после новогодней ночи хорошо бы отправиться в заснеженный лес - сколько красивых видов зимней природы! А вот тройка коней летит, запряженная в сани, - тоже во множестве изображено на открытках. Как известно из истории, обычай отмечать начало года именно 1 января внедрен указом Петра I. Он повелел наряжать для этого елку. И ведь теперь праздник неотделим от наших традиций. В 80-е годы мы познакомились с восточным календарем, где каждый год имеет свой символ - Овцу, Свинью, Быка, Тигра, Петуха и т.д. И быстро приспособили под свои традиции этот восточный зоопарк. Теперь рядом с красавицей Снегурочкой на открытках можно увидеть козочку или овечку. Деду Морозу составляет компанию кобра - символ года Змеи, или Лошадь, или Петух возвещают о наступлении своего года. Дед Мороз сменил свою долгополую шубу на костюм, в котором раньше изображался мальчик-новый год: чувствуется западное влияние Санта-Клауса. Зато вернулись открытки с Рождеством и лежат в альбоме рядом с дореволюционными. Изменяется мир, изменяемся мы, но Новый год остается самым любимым, таинственным и волшебным праздником в году. И хоть вместо открыток приходят яркие картинки на смартфон, желание поздравить близких - это самое главное. Вот только нет там слов, написанных рукой близкого человека...