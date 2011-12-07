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Известны даты открытия центральных ёлок в муниципальных районах РТ

Сегодня праздник состоится в 11 муниципалитетах республики, а завтра – еще в двух.

В Татарстане стартовали торжественные мероприятия по открытию главных елок в республике.

Так, сегодня, 25 декабря, в республике на открытие центральных Новогодних ёлок приглашают жителей Азнакаева, Актаныша, Апастово, Бугульмы, Елабуги Набережных Челнов, а также жителей Пестречинского, Кайбицкого, Лениногорского, Нурлатского и Атнинского районов.

Завтра праздничное мероприятие ожидается в Альметьевске и в селе Старое Дрожжаное.

Всех пришедших ждут выступления артистов уличной анимации, цирковых артистов, ходулистов, шоу новогодних барабанщиков, интерактивные игры для детей и взрослых, а также шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Ярким зрелищем станет фаер-шоу.

КВ
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