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В России могут вырасти цены на хлеб

Об этом предупредили производители.
В России могут подняться цены на хлеб, сообщает РБК со ссылкой на ассоциацию производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз». Производители объясняют это удорожанием зерна и муки. В частности, цены на пшеничную муку высшего сорта выросли на 30%, а пшеница хлебопекарных сортов подорожала на 40%. Рост цен на хлеб может составить 6-7%.
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