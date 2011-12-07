В России могут вырасти цены на хлеб

В России могут подняться цены на хлеб, сообщает РБК со ссылкой на ассоциацию производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз». Производители объясняют это удорожанием зерна и муки. В частности, цены на пшеничную муку высшего сорта выросли на 30%, а пшеница хлебопекарных сортов подорожала на 40%. Рост цен на хлеб может составить 6-7%.