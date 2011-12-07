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В России подорожала курица

В январе оптовые и розничные цены на мясо птицы подскочили более чем на 20%.
В январе 2019 года средневзвешенная оптовая цена на куриное мясо составила 117,2 тысячи рублей за тонну, что на 21,8% больше, нежели год назад. В рознице, по данным на 14 января, цена составляет 152,7 рубля за килограмм, что на 22,4% больше, чем в 2018 году. С начала 2019 года рост потребительских цен на мясо курицы составил 0,8%. Об этом гласят материалы, опубликованные на сайте Минсельхоза РФ.
КВ
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