В России подорожала курица

В январе 2019 года средневзвешенная оптовая цена на куриное мясо составила 117,2 тысячи рублей за тонну, что на 21,8% больше, нежели год назад. В рознице, по данным на 14 января, цена составляет 152,7 рубля за килограмм, что на 22,4% больше, чем в 2018 году. С начала 2019 года рост потребительских цен на мясо курицы составил 0,8%. Об этом гласят материалы, опубликованные на сайте Минсельхоза РФ.