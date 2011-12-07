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К Международному Дню родного языка в РТ приурочат 170 культурных мероприятий

Ежегодно мероприятие отмечается 21 февраля.

Министерство образования и науки совместно с Министерством культуры РТ утвердило порядок проведения мероприятий, приуроченных к Международному Дню родного языка.

По словам заместителя министра культуры РТ Дамира Натфуллина, к этому дню в Татарстане приурочат 170 культурных мероприятий. Они будут проходить в разном формате.

Пресс-конференция была посвящена месячнику Международного Дня родных языков в рамках Года родных языков и народного единства.


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