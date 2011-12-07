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Минниханов: У нас есть все ресурсы для организации Всемирной зимней специальной Олимпиады

Татарстан имеет команду профессионалов, а также хорошую городскую и спортивную инфраструктуру, отметил президент РТ.

Для проведения специальной зимней Олимпиады в Татарстане есть все необходимые ресурсы. Об этом заявил глава республики Рустам Минниханов.

Как отметил президент РТ, у республики уже есть большой опыт проведения крупных международных соревнований. Поэтому она имеет команду профессионалов, а также хорошую городскую и спортивную инфраструктуру.

«У нас есть все ресурсы для организации Всемирной зимней специальной Олимпиады на самом высоком уровне», — заявил глава РТ.

По его словам, сейчас в Татарстане идет активная подготовка к Играм стран СНГ.

Всемирная зимняя специальная Олимпиада пройдет в Казани с 22 по 28 января 2022 года. 

КВ
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