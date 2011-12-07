Бюджет Казани остается социально-ориентированным

В казанской ратуше продолжает свою работу отчетная XXXII сессия Казанской городской Думы. С докладом о проделанной работе, о формировании и исполнении городского бюджета на 2018 год выступил мэр Казани Ильсур Метшин.Исполнение бюджета города в указанный период времени при утвержденном объеме 21,6 млрд рублей составило 27,1 млрд рублей. Свыше 2 млрд рублей составили собственные доходы. Дополнительное поступление 5,5 млрд рублей. Свыше 3,2 млрд рублей на нужды города было перечислено из республиканского бюджета. В целом, 71% расходов бюджета 2018 года Казани были направлены на образование и отрасли социально-культурной сферы.