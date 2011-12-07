Чего ждать от первого весеннего месяца?

О мартовской погоде рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова. Невозможно удержаться от ностальгического умиления, читая описания встречи марта в старину. Как нельзя лучше первый весенний месяц символизирует нежная верба, которая становится пушистой от первых лучей мартовского солнца. Верба считается деревом мира, надежды и благополучия. В старину верили, стоит принести вербу в дом - и в нем наступит мир и согласие. Еще ее считали деревом влюбленных: чтобы будущая семейная жизнь сложилась счастливо, достаточно было постоять вдвоем под вербой.Весенний месяц март отличается большим разнообразием характеристик понятия «весна».Мартовское солнце дает положительный импульс всем процессам природного пробуждения. Продолжительность светлого времени суток по сравнению с февралем увеличивается на целых два часа, приток лучистой энергии с каждым днем возрастает. Солнце в первом месяце весны все выше, светит дольше и греет теплее. Первыми на возвращение солнца реагируют птицы, воздух наполняется их голосами: бойко чирикают воробьи, синькают синицы, посвистывают снегири. С прилетом первых грачей весна возвращается в нашу среднюю полосу: «Грач на горе - весна на дворе».Ближе к середине месяца пробуждаются весенние воды. Солнце улыбается, отражаясь в ручьях и лужах россыпью солнечных зайчиков, смеется звоном веселая капель. Не зря и названия марта в народном календаре отражают весенние преобразования: капельник и протальник.При пересечении солнцем небесного экватора в точке весеннего равноденствия 21 марта наступает астрономическая весна - с этой даты продолжительность дня нарастает еще стремительнее. Дальше приходит весна метеорологическая. В Казани это происходит в конце марта - начале апреля, когда средняя суточная температура воздуха становится положительной.Вот так быстро можно пролистать календарь весенних преобразований. Однако не будем забывать, что в первой половине марта обычно еще продолжается зимний характер погоды - выпадает снег, метут метели, нередки морозы под 20 гр. И только со второй половины месяца в солнечные дни все ощутимее становится дыхание весны, заметно оседают и тают снега.По предварительному прогнозу Гидрометцентра России на март, составленному с применением статистических методов, в Казани среднемесячная температура предполагается немного выше климатической нормы - 5 - 6 гр. мороза. Ожидаемое количество осадков будет в пределах нормы. Не будем забывать, что месячная сумма осадков, выпадающих в течение марта в Казани, самая меньшая в году - всего 27 мм, за что март называют «сухий».В первые мартовские дни после морозного конца февраля, связанного со вторжением арктического антициклона, температура придет в климатическую норму: ночью 8 - 13, днем 2 - 7 гр. мороза. Ожидается пасмурная погода с небольшим снегом, на дорогах будет сохраняться гололедица. Предполагается, что в дальнейшем казахстанский антициклон надолго захватит первенство в атмосфере и будет определять погоду до конца второй декады. Будет преобладать ясная погода, ночные температуры - до 3 - 8 гр. мороза, дневные - от 2 гр. мороза до 2 гр. тепла. С начала третьей декады атлантические циклоны затянут небо облаками, пройдут осадки смешанного типа в виде снега, переходящего в мокрый снег и морось. Температура ночью - 1 - 6 гр. мороза, днем - от 1 гр. мороза до 2 гр. тепла. В последней пятидневке снова прояснится, воздух на солнце прогреется до устойчивой оттепели - 3 - 5 гр. тепла, начнется активное снеготаяние.