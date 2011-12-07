Два пассажирских автобуса не смогли разъехаться в центре Казани

На ул. Московская столкнулись два пассажирских автобуса, сообщают пользователи социальных сетей. В понедельник утром дорогу не поделили автобусы 30-го и 2-го маршрутов. В результате столкновения, случившегося напротив дома №25, автобус 30-го маршрута «потерял» бампер и получил трещину в лобовом стекле. Информации о пострадавших в настоящее время нет.