Ирек Шарипов: Школьники Татарстана дают положительные оценки «Урокам дружбы и согласия»

Школьники Татарстана дают положительные оценки «Урокам дружбы и согласия». Об этом заявил сегодня на заседании Совета Ассамблеи народов Татарстана в Казани директор Дома дружбы народов РТ Ирек Шарипов.Важнейшим для Дома дружбы народов РТ является культурно-образовательный проект для школьников «Уроки дружбы и согласия», отметил докладчик. «Уроки стали выездными. Мы уже были в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Наши самые строгие судьи, дети, дают положительную оценку этим урокам. Специалисты Дома дружбы и творческие коллективы национально-культурных автономий в течение года проведут 10 выездных уроков в городах республики. Для тех, кто готов проводить уроки в районах своими силами, мы предоставляем разработанные нами необходимые материалы, методические рекомендации», – рассказал он.Шарипов подчеркнул, что эти уроки воспитывают в детях навыки проживания в многонациональной стране. «Кроме того, они работают на узнавание Ассамблеи народов и Дома дружбы Татарстана. Именно после этих уроков многие дети пришли в наши творческие коллективы и Многонациональную воскресную школу», – добавил он.Докладчик напомнил, что в мае Дому дружбы народов РТ исполнится 20 лет. «Итоги работы еще раз убеждают нас в том, что в свое время было принято взвешенное и правильное решение о создании данного учреждения в республике», – заметил он.По словам Шарипова, за 2018 год на площадке Дома дружбы народов РТ было проведено более 400 мероприятий, включая 90 народных праздников, 58 концертных программ, 28 семинаров и мастер классов, 18 выставок. Всего в Доме дружбы в течение года побывало около 45 тыс. человек.«За последние два года количество творческих коллективов национальных объединений увеличилось вдвое. Сегодня только хореографических коллективов на площадке Дома дружбы – 20, они представляют 12 стран и 17 народов», – заключил он.