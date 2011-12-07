Как изменится жизнь дачников с 1 марта

Подробнее о новшествах в ходе пресс-конференции рассказали заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Ада Зайдуллина и заместитель директора кадастровой палаты филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по РТ Юлия Шпатилова.Дачников в России больше нетОт былого разнообразия форм организации дачных сообществ остались лишь садовые и огородные участки. Различия между ними принципиальные. Так, на садовых участках разрешается возведение капитальных строений с фундаментом, как жилых, так и хозяйственных, таких как гараж или баня. На огородных участках таковые возводить запрещено, разрешается только строительство временных построек без фундамента.Из вышесказанного следует еще одно важное отличие садовых участков от огородных. Капитальные строения подлежат регистрации со всеми вытекающими последствиями. Временные постройки регистрации не подлежат. Также со вступлением в силу 217-го ФЗ садовый дом разрешается признать жилым, для чего следует подать заявление в органы местного самоуправления.Регистрация построекДо 1 марта существует возможность подать заявление о регистрации жилых домов на садовых участках в упрощенном порядке. Заявителю необходимо направить только техплан дома, составленный на основании декларации, заполняемой садоводом. Направить декларацию необходимо в Росреестр.С наступлением весны вступает в силу уведомительный порядок постановки на учет объектов недвижимости на садовых участках, когда разрешение на строительство брать не нужно, а следует обратиться в органы МСУ с уведомлением о начале строительства. Уведомить нужно и о последующем окончании строительства. При этом можно сначала построить дом, а после подать уведомление, если строение соответствует существующим нормам.Заявление в органы местного самоуправления должно содержать кадастровый номер земельного участка, кадастровый номер дома и почтовый адрес заявителя. Также к нему прикладываются правоустанавливающие документы. Если право ранее не зарегистрировано в ЕГРП, то выписка может не предоставляться. При этом заявление должно сопровождаться заключением кадастрового инженера об обследовании объекта на соответствие требованиям к жилому дому. Требования к жилым домам не указаны в 217-м ФЗ, их можно узнать в Градостроительном кодексе. В частности, жилой дом должен быть не выше 20 метров и иметь необходимые коммуникации (отопление, электрификация, водоснабжение и другие).Как пояснила Ада Зайдуллина, новый закон значительно упрощает возможность прописки на дачном участке. Если прежде такая возможность существовала только в судебном порядке, то теперь, если садовый дом признается жилым, оформить прописку будет не сложнее, чем в городской квартире.Нужно ли регистрировать садовые домики?Стоит заметить, что штрафных санкций по отношению к садоводам, не желающим вовремя регистрировать постройки на своем участке, не предусмотрено. Отсюда следует очевидный вопрос: для чего проходить эту процедуру, а потом платить налоги? Как пояснила Ада Зайдуллина, при отсутствии регистрации у граждан могут возникнуть сложности при передаче прав собственности: продаже, дарении, наследовании. Так, например, после смерти владельца муниципалитет может изъять землю для собственных нужд.- «Дачная амнистия» действует с 1 сентября 2006 года, - продолжила Ада Зайдуллина. - Управлением Росреестра по РТ за это время зарегистрировано 737753 права. Из них 410585 прав - на землю, 95582 - на гаражи и садовые дома, 231586 прав - на жилые дома и незавершенные строения.Если вы стоите в очереди на жильеВажное уточнение для граждан, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий: признание их садового дома жилым не повлечет исключения из очереди. Однако следует учитывать, что это касается лишь домов на садовых участках. А постройки на территории, предназначенной для индивидуального жилищного строительства, уже пойдут в зачет квадратных метров жилья, принадлежащего семье, а значит, исключат возможность улучшения жилищных условий.КстатиСегодня с 8.00 до 12.00 Управление Росреестра по РТ проводит для татарстанцев «Горячую линию» по вопросам завершающейся 1 марта «дачной амнистии» для всех татарстанцев. Номера телефонов размещены на официальном сайте rosreestr.tatarstan.ru в разделе «Обращения граждан - Горячие линии». На вопросы жителей Казани по телефону (843)255-25-71 ответит начальник отдела государственной регистрации недвижимости физических лиц Управления Росреестра по РТ Эндже Мухаметгалиева.