Капремонт здания Минтруда РТ обойдется в 100 млн рублей

В Казани будет проведен капитальных ремонт здания Министерства труда, занятости и социальной защиты республики. Тендер размещен на сайте госзакупок. Подрядчик будет должен отремонтировать сети инженерно-технического обеспечения, электро- и водоснабжения, отопления, заменить системы вентиляции и кондиционирования, уличного освещения, ливневой канализации, усилить конструкции здания, провести ремонт кровли и входной группы. Стоимость работ – 100 млн рублей. Источник финансирования – бюджет РТ. Работы должны быть завершены до 30 апреля 2020 года.