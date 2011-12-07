Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Капремонт здания Минтруда РТ обойдется в 100 млн рублей

Работы должны быть завершены до апреля 2020 года.
В Казани будет проведен капитальных ремонт здания Министерства труда, занятости и социальной защиты республики. Тендер размещен на сайте госзакупок. Подрядчик будет должен отремонтировать сети инженерно-технического обеспечения, электро- и водоснабжения, отопления, заменить системы вентиляции и кондиционирования, уличного освещения, ливневой канализации, усилить конструкции здания, провести ремонт кровли и входной группы. Стоимость работ – 100 млн рублей. Источник финансирования – бюджет РТ. Работы должны быть завершены до 30 апреля 2020 года.
КВ
Лента новостей