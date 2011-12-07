Молодые дизайнеры покажут мастерство на чемпионате по стандартам WorldSkills

Соревнования проводятся по методике Worldskills Russia в несколько этапов. С 25 февраля по 25 марта проходит первый заочный этап конкурса, в рамках которого участники должны прислать эскиз созданной ими капсульной коллекции. Отобранные членами жюри 16 участников становятся полуфиналистами и получают возможность бороться за главный приз в следующем этапе, сообщают организаторы.Полуфинал пройдет с 30 марта по 19 апреля. Шестнадцать полуфиналистов самостоятельно изготавливают один образ из своей капсулы с использованием тканей, предоставленных организаторами. Отчетным днем полуфинала станет 20 апреля, когда участники презентуют результаты проделанной работы перед жюри. Восемь лучших участников попадут в финал, а оставшиеся восемь смогут побороться за приз зрительских симпатий в ходе интернет-голосования.Финал чемпионата пройдет с 20 по 22 апреля на площадке Казанского колледжа технологии и дизайна. Участники выполняют эскиз, моделирование и конструирование базового прямого платья. Работы будут оцениваться экспертами по методике WorldSkills. Главный приз для победителя - оплачиваемая стажировка сроком на месяц с возможностью последующего трудоустройства в дизайнерское бюро одной из торговых марок женской одежды и 100 тысяч рублей. При этом каждый участник чемпионата получает оценку своих навыков по стандартам WorldSkills от признанных экспертов.22 апреля состоится гала-вечер, на котором пройдет церемония награждения победителей, а также модный показ нарядов всех 16 полуфиналистов чемпионата. Организаторами выступают АНО «Центр развития профессиональных компетенций», одна из торговых марок женской одежды, а также Казанский колледж технологии и дизайна.