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Почти 1,5 млрд рублей потратят в Казани на общественные пространства

Решение о выделении 1,47 млрд на развитие общественных пространств в столице Татарстана в 2019 году было опубликовано в материалах отчетной 32-й сессии Казгордумы.
Средства выделяются как из федерального, так и республиканского бюджетов. Деньги будут потрачены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Среди запланированных мероприятий: оформление города цветами, а также благоустройство таких общественных пространств, как набережная Нижнего Кабана, парка на улице Карбышева и бульвара на улице Абсалямова. Жителей Юдино порадует запланированное завершение работ на аллее Славы.
КВ
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