Почти 1,5 млрд рублей потратят в Казани на общественные пространства

Средства выделяются как из федерального, так и республиканского бюджетов. Деньги будут потрачены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Среди запланированных мероприятий: оформление города цветами, а также благоустройство таких общественных пространств, как набережная Нижнего Кабана, парка на улице Карбышева и бульвара на улице Абсалямова. Жителей Юдино порадует запланированное завершение работ на аллее Славы.