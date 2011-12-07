Проверка автобусов: 10 нарушений за полтора часа

«Мероприятие проводится регулярно из-за большого количества ДТП с участием перевозчиков. Наша задача - снизить аварийность на дорогах Казани. В первую очередь причиной ДТП является нарушение правил дорожного движения. Помимо этого, бывают сопутствующие моменты: дорожные условия, техническое состояние транспорта», - рассказал начальник технадзора городской Госавтоинспекции Алексей Евтодьев.Так, во время рейда сотрудники ГИБДД остановили автобус, который вез пассажиров из Зеленодольска в Казань. Полицейские обнаружили, что в путевом листе нет отметки механика об исправности транспорта, передает ИА «Татар-информ». Отпустить в рейс автобус без проверки его технического состояния - грубейшее нарушение, за которое несет ответственность не только водитель автобуса, но и сам перевозчик. За такое нарушение водителя ждет штраф в размере 3 тысяч рублей, а должностное лицо оштрафуют на 30 тысяч рублей.Водитель остановленного автобуса возражать не стал. Полицейские попросили его вызвать начальство, чтобы оплатить штраф. «Я даже не обратил на это внимание. Не стал ждать механика, хотел выехать пораньше, чтобы в пробки не попасть», - сказал водитель автобуса.Другой водитель, который вез пассажиров из Васильево в Казань, вовсе забыл взять с собой путевые документы. Полицейские осмотрели полностью салон автобуса, руль, световые приборы. На вопрос, почему забыл документы, водитель ответил просто: «вылетело из головы». За отсутствие документов его оштрафовали на 500 рублей.«Во время проверки автобусов мы смотрим на все: водительские удостоверения, наличие огнетушителей, аптечки, проверяем техническое состояние автобусов, смотрим, есть ли изменения в конструкции, проведен ли техосмотр», - сказал Алексей Евтодьев.Помимо технических неисправностей сотрудники ГИБДД проверяют и наличие тахографов. Евтодьев отметил, что усталость водителей - также одна из причин аварий.