Стало известно какое количество газовых приборов необходимо заменить в РТ

На территории Татарстана замены требуют 123,6 тыс. газовых плит, 31,6 тыс. газовых колонок и 14,5 тыс. отопительных котлов, сообщает «Татарстан-24». Это оборудование с истекшим сроком эксплуатации. Оно используется по 20, а порой и 30 лет. В большинстве своем такое оборудование находится в собственности у малообеспеченных семей и пенсионеров.