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Стало известно какое количество газовых приборов необходимо заменить в РТ

Это оборудование с истекшим сроком эксплуатации.
На территории Татарстана замены требуют 123,6 тыс. газовых плит, 31,6 тыс. газовых колонок и 14,5 тыс. отопительных котлов, сообщает «Татарстан-24». Это оборудование с истекшим сроком эксплуатации. Оно используется по 20, а порой и 30 лет. В большинстве своем такое оборудование находится в собственности у малообеспеченных семей и пенсионеров.
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