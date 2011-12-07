Татарстанские единороссы готовятся к предварительному голосованию

Возглавила оргкомитет секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина. Среди его членов Председатель Госсовета РТ, секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин, заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, руководитель регионального исполкома единороссов Андрей Кондратьев, председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова, генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов и другие.- «Единая Россия» - единственная в стране политическая партия, которая в течение трех месяцев - с 25 февраля по 30 апреля - будет рейтинговать кандидатов, - сказал Фарид Мухаметшин. - Нас ждет череда праймериз, где население сможет в форме открытого диалога узнать кандидатов, те же в свою очередь будут знать интересы своих потенциальных избирателей. Праймериз помогут завоевать доверие у населения. Для участников предварительного голосования это станет отличным политическим тренингом. Все кандидаты примут участие во встречах с жителями Татарстана и как минимум в двух дебатах, которые будут транслироваться в онлайн-режиме на сайте регионального отделения «Единой России».Праймериз создают условия, приближенные к реальным выборам. Кандидаты заявляются, сдают огромный пакет документов, участвуют в агитации, показывают себя, чтобы получить поддержку в преддверии избирательной кампании. - Мы хотим выявить наиболее достойных людей для выборов, - заявил Фарид Мухаметшин. - По такой модели предварительное голосование еще не проводилось, это новация для Татарстана. По его итогам будет сформирован список кандидатов в депутаты в Госсовет РТ от партии «Единая Россия».Предварительное голосование - это важная процедура, которая позволяет в рамках подготовки к избирательной кампании сентября 2019 года провести отбор достойных кандидатов, тех, кто способен эффективно эту избирательную кампанию провести и добиться результата, который преследует любая политическая сила, - победы на выборах.В этом году будет опробовано электронное предварительное голосование. С 20 по 24 мая воспользоваться им смогут граждане, которым к 8 сентября исполнится 18 лет. Авторизацию для процедуры электронного предварительного голосования проведут через федеральный портал госуслуг. Новшество будет введено на платформе блокчейн, что позволит осуществить голосование открыто и исключит манипуляции с голосами избирателей.Процедуру праймериз должны пройти все кандидаты в Госсовет РТ от «Единой России». Кандидаты будут участвовать в дебатах и проводить агитацию. Единый день предварительного голосования назначен на 26 мая. В сентябре состоятся выборы депутатов в Госсовет Татарстана.