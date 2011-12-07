В Набережных Челнах отечественная легковушка едва не вылетела с моста

ДТП в Набережных Челнах едва не закончилось трагедией, сообщают «Челнинские известия». Сегодня утром «Лада» столкнулась с автобусом ПАЗ на мосту, который соединяет поселки ГЭС и ЗЯБ. От удара автомобиль отбросило на ограждение, пробив которое едва не улетел в реку. В аварии пострадали два пассажира вахтового автобуса и водитель легкового автомобиля.