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В Набережных Челнах отечественная легковушка едва не вылетела с моста

Автомобиль столкнулся с автобусом и отлетел на ограждение.
ДТП в Набережных Челнах едва не закончилось трагедией, сообщают «Челнинские известия». Сегодня утром «Лада» столкнулась с автобусом ПАЗ на мосту, который соединяет поселки ГЭС и ЗЯБ. От удара автомобиль отбросило на ограждение, пробив которое едва не улетел в реку. В аварии пострадали два пассажира вахтового автобуса и водитель легкового автомобиля.
КВ
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