Вспышка гепатита А в КФУ

Из-за вспышки гепатита А в КФУ объявлена экстренная вакцинация студентов мужского пола. Напомним, что один из сотрудников был госпитализирован с диагнозом гепатит А. По словам администрации университета сотрудник заразился по месту жительства.В двух зданиях КФУ провели санобработку.