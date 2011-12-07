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Вспышка гепатита А в КФУ

Вспышка гепатита А в КФУ
Из-за вспышки гепатита А в КФУ объявлена экстренная вакцинация студентов мужского пола. Напомним, что один из сотрудников был госпитализирован с диагнозом гепатит А. По словам администрации университета сотрудник заразился по месту жительства.В двух зданиях КФУ провели санобработку.
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