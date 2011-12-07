57 татарстанских брендов победили в первом голосования «100 легендарных брендов»

В первом этапе народного голосования «100 легендарных брендов», организованного к 100-летию ТАССР, победили 57 брендов. Об этом сообщает пресс-служба «Татмедиа».

В список вошли КАМАЗ, Казанский Кремль, Татнефть, Свияжск и другие. С полным перечнем победителей можно ознакомиться на сайте 100brand.ru.

Второй этап голосования продлится с 1 по 31 марта. Татарстанцы выберут еще 43 бренда (по одному на каждый район) из организаций и предприятий, которые отображают историю, производственный и культурный уровень всех районов республики.