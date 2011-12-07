Казанский ЦУМ возьмет 130 млн рублей в кредит на реконструкцию здания

Казанский ЦУМ берет кредит на 130 млн рублей на реконструкцию здания, пишет «Реальное время».

Универмаг займет деньги под залог здания и расположенного под ним участка. Такое решение приняли на общем собрании акционеров торгового дома.

По словам руководства ЦУМа, окончательный план реконструкции еще не утвержден. Однако уже известно, что на заемные деньги планируется построить подземный паркинг, а также создать условия, которые привлекут новых арендаторов.

В октябре прошлого года стало известно, что реконструкцией здания старейшего торгового центра Казани займется московская компания Lynks Property Management, которая планирует, помимо парковки, реализовать некий уникальный проект для столицы РТ, «связанный с едой, но не фуд-корт». Суть проекта в том, чтобы на втором этаже в 14 корнерах и 2 ресторанах представить кухни народов мира: русскую, татарскую, итальянскую, американскую, японскую, корейскую.