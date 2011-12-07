Кириенко заявил о запуске нового проекта для будущих политиков

На платформе «Россия — страна возможностей» появится новый проект для будущих политиков и законотворцев «Лидеры России. Политика». О его запуске объявил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, сообщает ИА «Татар-информ».

Желающие заняться общественно-политической деятельностью могут зарегистрироваться до 16 марта 18.00 включительно. С марта по апрель участникам будет необходимо дистанционно выполнить задания на сайте конкурса. Об этом предупредил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Конкурсанты будут оценены по нескольким компетенциям — социальная ответственность и определенный социальный багаж, которым должны обладать участники.

Конкурс проводится по поручению Президента Владимира Путина. Зарегистрироваться, а также ознакомиться с подробной информацией о проекте можно на сайте политическиелидеры.рф.