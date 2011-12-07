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На чердаке многоэтажного дома в Осиново нашли енота

Животное поймали, пострадавших нет.

В управляющую компанию поступило сообщение от жильцов десятиэтажного дома. По их словам, на чердаке кто-то бегал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На место выехали сотрудники коммунальных служб, которые и обнаружили живого енота. Для задержания нарушителя спокойствия граждан вызвали спасателей казанского ПСО.

Случай произошел в поселке Осиново Зеленодольского района по улице Гайсина. Как выяснилось, у енота прежде были хозяева. Что произошло выяснить не удалось, однако животное оказалось на улице.

На данный момент, как сообщили в ведомстве, животное поймали, и отвезли на базу спасателей. Там его разместили в вольере, откуда его забрала заводчица, которая ранее продала его хозяевам.

КВ
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