На чердаке многоэтажного дома в Осиново нашли енота

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В управляющую компанию поступило сообщение от жильцов десятиэтажного дома. По их словам, на чердаке кто-то бегал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На место выехали сотрудники коммунальных служб, которые и обнаружили живого енота. Для задержания нарушителя спокойствия граждан вызвали спасателей казанского ПСО.
Случай произошел в поселке Осиново Зеленодольского района по улице Гайсина. Как выяснилось, у енота прежде были хозяева. Что произошло выяснить не удалось, однако животное оказалось на улице.
На данный момент, как сообщили в ведомстве, животное поймали, и отвезли на базу спасателей. Там его разместили в вольере, откуда его забрала заводчица, которая ранее продала его хозяевам.