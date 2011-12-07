Передвижная библиотека «Библиобус» продолжит свою работу в марте

Мобильная библиотека «Библиобус» возобновит свою работу традиционным приездом в Дом ветеранов, а также в два поселка — Вознесенское и Самосырово.

Мэрия Казани напоминает, что «Библиобус» — это передвижная библиотека, которая вмещает в себя более тысячи книг, в числе которых есть и детские. Комплекс помогает обслуживать Дом ветеранов и отдаленные поселки города. Он доставляет книги по запросам читателей.

В Дом ветеранов по ул. Дубравная, 35, комплекс прибудет 9 и 23 марта в 13.00. В поселке Вознесенском библиотека остановится 5 и 19 марта в 15 часов дня, а в Самосырово — в 2 часа дня 12 и 26 марта.