Стартовал конкурс рисунков «С супермамой мы уже изучаем ПДД»

С 25 февраля по 25 марта пройдет конкурс рисунков «С супермамой мы уже изучаем ПДД». Конкурс рисунков проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности.

Конкурс проводится в рамках проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства».

В конкурсе могут принять участие дети от 3 до 14 лет. Заявки (в электронном печатном виде, формат Word) на участии в конкурсе и творческие работы (подписанные в сканированном варианте) принимаются до 25 марта на электронный адрес: blag.fond-dtp.konkurs@yandex.ru.

Справочная информация: +7903947668.