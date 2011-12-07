В Елабуге перезахоронили ветерана, закопанного на дорожке мусульманского кладбища

В Елабуге ветерана Великой Отечественной войны, похороненного на дорожке мусульманского кладбища, перезахоронили со всеми почестями. Об этом пишет «KazanFirst».

По информации издания, пенсионер умер утром 30 января. Родственники ветерана захотели похоронить его в тот же день и обратились в ритуальную службу, сотрудники которой выкопали могилу без разрешения муниципалитета.

По словам внучки пенсионера, она была шокирована, увидев, что «деда закопали посреди дорожки». Женщина написала гневный пост в соцсетях, который подхватили СМИ.

Муниципалитет предложил перезахоронить ветерана со всеми почестями, родственники согласились. Также, последним удалось получить выплаты на похороны от военкомата.

Ветерана перезахоронили на новом кладбище, через дорогу от мусульманского. Пока там всего две могилы, но в дальнейшем планируется обустроить Аллею Славы.

«Мы изначально хотели похоронить деда на новом кладбище, но в ритуальных услугах сказали, что на новое кладбище наложен запрет. Позже выяснилось, что никакого запрета нет, там уже ранее похоронили человека. Сейчас этим вопросом занимается прокуратура», — рассказала внучка ветерана.



