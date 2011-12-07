В Набережных Челнах пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников

В дежурную часть полиции Набережных Челнов обратилась 62-летняя жительница поселка ЗЯБ. Поверив телефонному аферисту, челнинка перевела ему все свои сбережения.Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам пенсионерки, ей поступил анонимный звонок, в котором сообщалось, что ее сын спровоцировал серьезное ДТП. В разговоре незнакомец предложил уладить вопрос самостоятельно, не привлекая правоохранительные органы. Для этого он спросил с нее 90 000 рублей. Испугавшись за ребенка, женщина немедленно перевела ему все деньги. И только потом, когда она перечислила крупную сумму денег, она решила позвонить сыну и убедиться в его сохранности. Тогда и выяснилось, что женщина стала жертвой телефонных мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 159 УК РФ — «Мошенничество». На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Чтобы не попадать в подобные ситуации и не вестись на схемы аферистов, рекомендуется прекратить разговор и перезвонить человеку, которому нужна помощь.