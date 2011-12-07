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В РТ состоится природоохранная акция «День посадки леса»

Также пройдет природоохранная акция «Неделя леса - 2020».

В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия образования ТАССР состоится природоохранная акция «День посадки леса». Она пройдет 25 апреля. Соответствующий документ подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В распоряжении также уточняется, что природоохранная акция «Неделя леса 2020» пройдет с 3 по 11 октября.

Участие в акциях рекомендуется принять исполнительным органам власти, муниципальным образованием республики и молодежным общественным объединениям. Осуществлять контроль за их проведение будет Минлесхоз РТ.

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