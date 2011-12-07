Ветеранам помогут созвониться с боевыми друзьями

Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ рассказала заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

Сегодня в Татарстане 33216 ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них 1195 непосредственных участников боевых действий. 185 уроженцев Татарстана удостоены звания Героя Советского Союза, судьба еще 166 человек так или иначе связана с нашей республикой.

Сегодня в Татарстане продолжается работа по заполнению и актуализации социальных паспортов ветеранов Великой Отечественной войны. И, по словам Лейлы Фазлеевой, стоит задача максимально отработать те запросы, которые при этом высказываются.

Среди прочего в Татарстане проводится диспансеризация ветеранов с оказанием при необходимости медицинской помощи. За последние годы порядка 1483 запросов касались ремонта помещений. Помощь оказывалась, и эта работа продолжается. Кроме того, на сегодняшний день 19103 ветерана получили субсидию на приобретение жилья и воспользовались такой возможностью.

Юлия Адгамова, первый заместитель министра культуры РТ, в своем выступлении рассказала, что в муниципальных образованиях республики пройдут торжественные вечера и встречи с ветеранами, а учреждения выделят для них билеты на концерты, выставки и спектакли. По прогнозу Минкульта РТ, эти мероприятия посетят более 30 тысяч человек. Третий год подряд проводится проект «Живые письма».

- Артисты зачитывают письма военных лет. Школьники при прочтении этих писем проживают историю того времени. В этом году планируется расширение этого проекта с выходом на школьные учреждения, - отметила Юлия Адгамова.

Обновленную экспозицию к маю презентует Национальный музей РТ. А в социальных сетях будет запущена акция «Помню, горжусь, Татарстан»: татарстанцы смогут публиковать личные истории, связанные с войной. Собранные ролики затем планируется транслировать, например, в торговых центрах.

24 февраля Министерство по делам молодежи республики запустило информационный проект «75 фактов о Победе». Каждый день на страницах ведомства в социальных сетях будут публиковаться факты из истории Великой Отечественной войны.

- Все факты сверены с участием исторического сообщества, с музеем. Они лягут в основу обучающего модуля, который дальше будет распространяться как методические рекомендации при проведении профильных смен в лагерях РТ, подростковых клубах и молодежных центрах, - рассказала заместитель министра по делам молодежи РТ Анна Захматова.

Другой проект - «Ветеран онлайн». Его инициаторами стали волонтеры Победы.

- Проект работает в двух направлениях. Первое направление - ветераны подключаются через Skype и общаются с молодежью в других странах. Второе - молодежь через интернет соединяет боевых подруг и друзей, - поведала замминистра.