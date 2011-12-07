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Мэр Нижнекамска спел «Туган тел» в честь 135-летнего юбилея Габдуллы Тукая

К Метшину присоединились волонтеры, воспитанники детских садов, руководители городских организаций.   

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин принял участие в музыкальном флешмобе, который посвящен 135-летнему юбилею известного татарского поэта Габдулле Тукаю. Поздравительный видеоролик он опубликовал в своих социальных сетях.

«Сегодня 135 лет со дня рождения великого поэта Габдуллы Тукая. Я с удовольствием принял участие в одном из проектов, посвященных этому событию», — написал он в своей публикации.

В видеоролике на фоне городского парка отдыха имени Г. Тукая градоначальник совместно с жителями города исполнил песню «Туган тел». 

«Тукай — наша яркая звезда, гордость и вечная слава!», — добавил он. 

КВ
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