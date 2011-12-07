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Рустам Минниханов почтил память Габдуллы Тукая и возложил к его памятнику цветы

Сегодня татарского поэту исполняется 135 лет.

Президент Татарстана Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику татарского поэта Габдуллы Тукая. Почтить память знаменитого писателя прибыл также Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев

Вслед за ними на церемонию возложения цветов пришли депутаты Госсовета РТ и деятели культуры и искусства.

Как отметил замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин, День родного языка у него ассоциируется в первую очередь с Габдуллой Тукаем.

«Если мы хотим привить молодежи любовь к языку и культуре, то нужно опираться на личности», — сказал он.

КВ
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