Рустам Минниханов почтил память Габдуллы Тукая и возложил к его памятнику цветы

Президент Татарстана Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику татарского поэта Габдуллы Тукая. Почтить память знаменитого писателя прибыл также Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев

Вслед за ними на церемонию возложения цветов пришли депутаты Госсовета РТ и деятели культуры и искусства.

Как отметил замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин, День родного языка у него ассоциируется в первую очередь с Габдуллой Тукаем.

«Если мы хотим привить молодежи любовь к языку и культуре, то нужно опираться на личности», — сказал он.