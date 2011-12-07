В Казань могут доставить 40 автобусов большого класса на газомоторном топливе

Татарстан в этом году закупит 126 единиц общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

Известно, приобретение автобусов будет проходить в рамках нового федерального проекта «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях», который будет реализовываться по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Так, в Казань могут доставить 40 автобусов большого класса, работающих на газомоторном топливе. Они предназначены для маршрутов № 1 и № 22. А в Челны и в Нижнекамск Минтранс России одобрил приобретение 68 автобусов большого класса, а также 18 низкопольных односекционных трамваев.

Также в текущем году обустроят 71 пешеходный переход, установят около 20 км барьерного ограждения, более 2,5 тыс. дорожных знаков, более 7 км искусственного освещения и 57 искусственных неровностей.