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В Казани скончался трехлетний ребенок, выпав из окна квартиры на Павлюхина

Мальчик находился под присмотром 13-летнего подростка, пока его бабушка уехала к родственнице.

В Казани скончался трехлетний ребенок, выпав из окна квартиры на Павлюхина. Возбуждено уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По его информации, трагедия произошла 23 апреля. В тот день родители мальчика остановили ребенка с его бабушкой, а сами уехали на работу. Позже ей тоже пришлось уехать, чтобы передать лекарство своей родственнице. В итоге мальчик находился под присмотром ее 13-летнего сына.

В какой-то момент подросток ушел на кухню, а малыш взобрался на подоконник, открыл окно и облокотился на москитную сетку. Тогда конструкция не выдержала, и он выпал из окна пятого этажа.

По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности. Расследование дела продолжается.

КВ
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