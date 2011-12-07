В Казани скончался трехлетний ребенок, выпав из окна квартиры на Павлюхина. Возбуждено уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По его информации, трагедия произошла 23 апреля. В тот день родители мальчика остановили ребенка с его бабушкой, а сами уехали на работу. Позже ей тоже пришлось уехать, чтобы передать лекарство своей родственнице. В итоге мальчик находился под присмотром ее 13-летнего сына.

В какой-то момент подросток ушел на кухню, а малыш взобрался на подоконник, открыл окно и облокотился на москитную сетку. Тогда конструкция не выдержала, и он выпал из окна пятого этажа.

По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности. Расследование дела продолжается.