Клуб любителей Италии отметил первый день рождения

Как рассказал его председатель Роман Егоров, клуб открыт для всех, кому интересна тема итальянского образа жизни, - поклонников итальянской музыки, фильмов, моды, мебели и всего остального. Мероприятия клуба проводятся с завидной регулярностью - примерно раз в два месяца. Так, в течение года прошло уже 7 разнообразных по тематике встреч: на одной из них члены клуба делали венецианские маски из мозаики, на другой - стали участниками мастер-класса от стилиста, рассказывающего о модных тенденциях, на третьей - рисовали картины в стиле итальянских мастеров. «Год назад в нашем клубе было около 60 членов, сейчас - уже больше 200. Для каждой встречи членов нашего клуба мы стараемся придумать что-то интересное и оригинальное, создать для наших гостей добрую и приятную атмосферу. Попутно наши партнеры - итальянские магазины, бутики - презентуют все итальянское, красивое, модное и готовят свои сюрпризы к мероприятиям», - сказала помощница председателя Клуба любителей Италии Евгения Сонц. Вот и на этот раз не обошлось без сюрпризов: гости праздника увидели целых два кулинарных мастер-класса от шеф-повара ресторана Валентина Митрофанова: по приготовлению блюда из морского волка и беломорских мидий под названием «Морской микс» и азотного мороженого. Кроме того, гостей развлекали живым вокалом и потрясающим бармен-шоу. Все желающие могли испытать удачу и поучаствовать в розыгрыше призов, предоставляемых партнерами клуба. Конечно же, как и на любом дне рождения, не обошлось без праздничного торта и исполнения песни «С днем рождения», но на итальянском языке. Праздник получился ярким и незабываемым, как сама солнечная Италия.Рецепт от шеф-повараДля приготовления «Морского микса» понадобится: 100 г филе сибаса (морского волка), 100 г ракушек вонголе, 100 г мидий, 250 мл белого вина, 100 мл томатного соуса, 100 г оливок и маслин, 100 г спаржи, 100 г цукини, соль, перец, чеснок и зелень по вкусу. Обжариваем на оливковом масле свежие мидии и вонголе 7 - 10 минут, добавляем для аромата белое вино. Затем добавляем нарезанную спаржу и цукини и заливаем все томатным соусом. Чуть позже туда кладем филе сибаса, оливки, маслины, немного чеснока и рубленой зелени, немного бульона и тушим до готовности 10 - 15 минут.Приятного аппетита!